Министерство градостроительного развития Нижегородской области представило мастер-план развития территории вокруг одного из старейших стадионов Нижнего Новгорода — «Водник». Стоимость всего проекта региональные власти оценили примерно в 9 млрд руб. Из них 2 млрд руб должно пойти на развитие спортивной инфраструктуры. Почему власти отказались восстанавливать стадион в его привычном формате и город рассчитывает получить при реализации проекта, рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Юрий Владимирович, областное правительство представило мастер-план комплексного развития территории (КРТ) стадиона «Водник». Проект предполагает строительство нескольких спортивных объектов и серьезные финансовые вложения. Пока создается ощущение, что муниципалитет находится как-то в стороне от этого процесса. Чего именно город ждет от реализации планов, озвученных правительством?

— Я бы не стал говорить, что муниципалитет был в стороне от этого процесса. Без муниципалитета самого процесса в принципе не было бы. Город неоднократно говорил о необходимости модернизации стадиона, о развитии окружающей его территории. Я лично поднимал этот вопрос неоднократно с 2020 года, хотя необходимость в восстановлении стадиона появилась значительно раньше. «Водник» давно находится в состоянии, за которое просто стыдно. Поэтому странно слышать предложения оставить все как есть. Модернизация нужна, но она стоит таких денег, которых в бюджете просто нет. И найти их практически невозможно. При разработке мастер-плана объем инвестиций только в спортивную составляющую оценили более чем в 2 млрд руб.

— Да, но это сумма с учетом строительства нескольких новых, достаточно крупных объектов. А если просто восстановить стадион в его существующем формате — футбольное поле, беговые дорожки, трибуны, несколько открытых площадок? Это же должно стоить значительно дешевле?

— Дешевле, но этот формат уже не удовлетворяет современным требованиям к спортивным объектами и запросам со стороны тех, кто хотел бы здесь заниматься. У нас сейчас активно создаются спортивные площадки на территории города, во дворах. Мы этим серьезно занимаемся. Но это не уровень муниципальной спортивной школы, где мы хотим растить чемпионов, растить, в том числе, и профессиональных спортсменов. Для этого нужна совершенно другая инфраструктура. Мы понимали, что столкнемся с критикой. Видим мнения и призывы оставить все как есть, потому что какая-то спортивная составляющая на «Воднике» еще сохранилась. Но мы ставили задачу развить эту составляющую, а не сохранять аварийный объект, который уже и спортивным то назвать уже сложно.

— Что именно должно получиться на «Воднике»?

Первое, что мы получим, — новое круглогодичное футбольное поле, баскетбольную площадку и воркаут. Рядом с ними будет поставлен нормальный крытый объект с многофункциональным спортивным залом, четырьмя дополнительными тренировочными залами и ледовой ареной. Еще один объект — фитнес-центр с бассейном. Везде будут заниматься воспитанники муниципальной спортивной школы. Сейчас в спортшколе «Водник» культивируется шесть видов спорта. Все они останутся, к ним добавится еще шесть. Новые возможности позволят развивать на «Воднике» шорт-трек, фигурное катание, художественную гимнастику, настольный теннис. Появятся дополнительные залы, будут заниматься единоборствами. Пока планируем, что это будет дзюдо и самбо. В итоге мы ждем, что только в спортивной школе число воспитанников с сегодняшних 529 человек вырастет до 1,5 тыс. Плюс к этому стадион и его открытая инфраструктура будут доступны для всех жителей. По нашим подсчетам, в общей сложности стадионом и его объектами будут пользоваться около 5 тыс. человек.

— «Водник» станет первым проектом КРТ спортивной инфраструктуры. Какие-то еще объекты в Нижнем Новгороде планируется по такой же схеме? Какие стадионы и спортивные может ждать такая же перспектива?

— Сейчас могу назвать три объекта, которым нужно благоустройство и реновация. В первую очередь — стадион «Труд». Сюда же можно отнести стадион «Старт» и легкоатлетический стадион на улице Лоскутова в Автозаводском районе. То есть это все объекты, где можно и нужно попробовать привлечь средства инвесторов для создания спортивной инфраструктуры. В том числе и через такой инструмент, как проект комплексного развития территории.

— Какие есть планы по строительству новых стадионов и крупных спортивных объектов?

— У нас региональные власти занимаются строительством физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, по федеральной программе мы уже построили в Ленинском районе стадион открытого типа и такого же типа физкультурно-оздоровительный комплекс на Красной Этне. Вместе с Горьковским автомобильным заводом построили центр единоборств.

— В этом году Нижний Новгород прирос новыми территориями Кстовского округа. Как эти районы будут участвовать в процессе создания и развития спортивной инфраструктуры? Наверняка там тоже есть стадионы, которым необходима какая-то реновация?

— Стоит задача за несколько лет довести уровень развития в том числе и спортивной инфраструктуры в Кстовском районе до общегородского. Теперь это будут общие с Нижний Новгородом программа, цели, стандарты и бюджет. И все действующие в Нижнем Новгороде программы по воссозданию спортивных открытых площадок будут распространены и на Кстовский округ.

Андрей Репин