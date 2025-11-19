Кассационный суд не изменил приговор бывшему замглавы новосибирского минкульта

Сегодня Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) рассмотрел жалобу защиты на приговор бывшему заместителю министра культуры Новосибирской области Виктору Буланкину. «Жалоба оставлена без удовлетворения, обжалуемое решение — без изменения»,— указано в карточке дела на сайте суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

20 февраля 2025 года Центральный райсуд Новосибирска признал Виктора Буланкина виновным в хищении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и приговорил к штрафу 150 тыс. руб. 14 апреля Новосибирский облсуд подтвердил законность этого решения, отклонив апелляционную жалобу защиты, настаивавшей на невиновности бывшего чиновника.

В материалах следствия указывается, что в 2021 году Виктор Буланкин, занимая в то время пост директора бюджетного учреждения «Центр креативных индустрий», издал приказ о премировании подчиненных на общую сумму 100 тыс. руб. Впоследствии он якобы забрал премиальные для проведения фестиваля «Обское кольцо». При рассмотрении дела в суде сумма предполагаемого ущерба снизилась до 55 тыс. руб.

Илья Николаев