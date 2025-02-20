Бывшего замминистра культуры Новосибирской области приговорили к штрафу
В Новосибирске сегодня вынесли приговор бывшему замглавы минкульта региона Виктору Буланкину по делу о хищении. По ст. 160 УК РФ (растрата) суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 150 тыс. руб., передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.
Виктор Буланкин (на переднем плане)
Фото: Сергей Тарасов, Коммерсантъ
В материалах следствия указывается, что в 2021 году Виктор Буланкин, занимая пост директора бюджетного учреждения «Центр креативных индустрий», издал приказ о премировании подчиненных на общую сумму 100 тыс. руб. В последующем он якобы забрал премиальные для проведения фестиваля «Обское кольцо».
При рассмотрении дела в суде сумма предполагаемого ущерба снизилась до 55 тыс. руб. В прениях прокуратура потребовала для бывшего чиновника два года условно с испытательным сроком один год. Сторона защиты просила вынести по делу оправдательный приговор.
Защита Виктора Буланкина намерена обжаловать решение суда.