Сегодня исполняется 75 лет заслуженному врачу РФ, заместителю президента Российской академии образования, академику Российской академии наук Геннадию Онищенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Онищенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России, академик РАН Андрей Каприн:

— Уважаемый Геннадий Григорьевич! От лица вверенных мне коллективов и, конечно же, от себя лично с большим удовольствием поздравляю Вас с юбилеем. Долгие годы бок о бок мы работали с Вами на благо российского здравоохранения, и я не перестаю восхищаться невероятной работоспособностью, профессионализмом, преданностью делу и выбранной стратегии, которые присущи главному государственному санитарному врачу РФ, руководителю Роспотребнадзора, депутату Государственной думы, академику РАН и в первую очередь — Врачу. Многочисленные государственные и общественные награды, высокие звания, коих не перечислить,— подтверждение признания Ваших заслуг и как государственного деятеля, и как крупного ученого-эпидемиолога. Сегодня Российская академия образования — поле нашего взаимодействия, и здесь Вы также непререкаемый авторитет, чье мнение и поддержка крайне высоко ценятся. Дорогой Геннадий Григорьевич! Позвольте, пользуясь столь высокой трибуной, пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, преданных друзей и соратников в Вашем благородном деле служения людям.

