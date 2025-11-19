Кандидаты развлекаются поиском

У россиян новое хобби — пассивный поиск работы. Почти 80% соискателей мониторят вакансии, но не откликаются. И треть из них делают это ежедневно, выяснили аналитики сервиса «Авито Работа». Что стоит за таким поведение кандидатов? И что это значит для бизнеса? Выясняла Аэлита Курмукова.

На рынке труда идет период заигрываний — так поведение обеих сторон объясняют опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. Работодатели все чаще публикуют «призрачные» вакансии, вообще не планируя наем. Так бизнес формирует положительный образ компании, открытой для новых талантов, и параллельно манипулирует своим персоналом, намекая на заменяемость. А вот сами кандидаты просматривают объявления чаще ради развлечения.

Джоб-площадки стали серьезным конкурентом соцсетей и онлайн-шопинга. По данным сервиса «Авито Работа», соискатели мониторят вакансии в среднем 4,5 дня в неделю. И 66% россиян начинают поиск, имея основное место работы. А это уже зависимость, продолжает партнер агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Кандидаты просматривают вакансию как информационную ленту и откликаются только на те вакансии, которые работают по принципу вау-эффекта. Поведение кандидатов сформировали сами работодатели: весь 2025 год они встречаются на конференциях по внедрению ИИ, пишут объявления: "Искусственный интеллект у нас уже отбирает кандидатов!". И соискатели поняли, что это заигрывание. По нашему наблюдению, примерно 50% всех объявлений создано не рекрутером, а с помощью нейросетей».

Безработица в России пока остается на историческом минимуме — 2%. Одни пытаются держать руку на пульсе, просматривая предложения в своей отрасли, другие опасаются потерять работу из-за ИИ, что уже активно заменяет многие специальности. Но за постоянным мониторингом вакансий нередко стоит и зарплатный шантаж, подчеркивает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Многие стали заходить на агрегаторы, смотреть уровни заработных плат, делать скрины, которые им помогают, на их взгляд, вести аргументированную беседу с непосредственным руководителем об увеличении оклада. Скорее, мы говорим не о прибавке в 5-10% , это уже где-то 20% и более к текущим условиям. Бизнес переходит в конкуренцию на уровне бюджетов: в поиске за качественным кандидатом нужно постоянно быть впереди твоих конкурентов. Мы, например, закладываем в бюджет следующего года порядка 17% сверх того, что есть сейчас по текущим вакансиям».

Шансов добиться прибавки к зарплате больше у тех, кто уже имеют на руках оффер. Удержать ключевого сотрудника, подняв оклад, по итогу дешевле, чем искать нового. Но у бизнеса проблемы с финансированием, говорит управляющий партнер агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова: «Сейчас есть сокращения. И в рекрутменте, и в блоках обучения у ряда компаний они тоже существенные. А в IT часть проектов заморожено. Компании испытывают проблемы с финансированием, и они продолжатся, пока ставка ЦБ будет оставаться на том же высоком уровне и не упадет минимум раза в два. Мы для себя определяем где-то планку в 200-250 тыс. руб. в окладной части, не важно, это бухгалтер или инжиниринговая позиция — там остается кандидатский рынок. Все, что выше — начинает работать рынок компаний».

На рынке труда сложилась двоякая ситуация. Еще до апреля 2025 года он считался кандидатским. А вот осенью 12 отраслей, по данным hh.ru, столкнулись с переизбытком кадров. Россияне разместили почти 7 млн резюме — на треть больше чем год назад. Сложнее всего найти работу специалистам по стратегии и инвестициям — 34 человека на место.

Аэлита Курмукова