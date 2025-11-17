ГТЛК поставила для Нижегородской области 59 новых автобусов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила за прошедшую неделю 59 новых автобусов, закупленных предприятиями общественного транспорта Нижегородской области. Об этом сообщили в компании 17 ноября.

Фото: ГТЛК

Всего поставлено 56 автобусов ПАЗ 320415-04, два автобуса ПАЗ 320415-14 и один ГАЗ А65R35. Из них 33 единицы техники закуплены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», еще 26 — по программе льготного лизинга Минпромторга России.

Как писал «Ъ-Приволжье», закупку транспорта для Нижегородской области в 2024-2030 годах оценили в 12,6 млрд руб. В программу включена покупка трамваев и автобусов транспортными предприятиями Нижнего Новгорода, Сарова, Выксы и Арзамаса

Галина Шамберина