ГТЛК поставила для Нижегородской области 59 новых автобусов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила за прошедшую неделю 59 новых автобусов, закупленных предприятиями общественного транспорта Нижегородской области. Об этом сообщили в компании 17 ноября.
Фото: ГТЛК
Всего поставлено 56 автобусов ПАЗ 320415-04, два автобуса ПАЗ 320415-14 и один ГАЗ А65R35. Из них 33 единицы техники закуплены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», еще 26 — по программе льготного лизинга Минпромторга России.
Как писал «Ъ-Приволжье», закупку транспорта для Нижегородской области в 2024-2030 годах оценили в 12,6 млрд руб. В программу включена покупка трамваев и автобусов транспортными предприятиями Нижнего Новгорода, Сарова, Выксы и Арзамаса