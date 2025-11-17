Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГТЛК поставила для Нижегородской области 59 новых автобусов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила за прошедшую неделю 59 новых автобусов, закупленных предприятиями общественного транспорта Нижегородской области. Об этом сообщили в компании 17 ноября.

Фото: ГТЛК

Фото: ГТЛК

Всего поставлено 56 автобусов ПАЗ 320415-04, два автобуса ПАЗ 320415-14 и один ГАЗ А65R35. Из них 33 единицы техники закуплены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», еще 26 — по программе льготного лизинга Минпромторга России.

Как писал «Ъ-Приволжье», закупку транспорта для Нижегородской области в 2024-2030 годах оценили в 12,6 млрд руб. В программу включена покупка трамваев и автобусов транспортными предприятиями Нижнего Новгорода, Сарова, Выксы и Арзамаса

Галина Шамберина