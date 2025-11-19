В Сургуте четыре человека пострадали при пожаре в продуктовом магазине

На улице Замятинская в Сургуте загорелся пристрой продуктового магазина. Огонь распространился на 250 кв. м и перекинулся на основное здание. Пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МЧС Югры.

Еще 12 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно. Причиной возгорания в МЧС назвали разгерметизацию баллона с бытовым газом.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:15 по местному времени. На месте ЧП работали 39 сотрудников спасательной службы и 10 единиц техники. В 13:30 открытое горение ликвидировали. Во время тушения из здания вынесли 40 газовых баллонов.

В пресс-службе «Магнита» подтвердили, что пожар произошел в одной из точек их сети. По данным компании, которые передает Telegram-канал «Осторожно-новости», никто из сотрудников и посетителей магазина не пострадал.