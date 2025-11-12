В Казани начали тестировать роботов-доставщиков

В Казани идет тестовая работа роверов — они сканируют улицы города, чтобы в дальнейшем создать маршруты для доставки. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Сегодня глава Минцифры республики Илья Начвин опубликовал в своем Telegram-канале видео с роботом-доставщиком, движущимся по улицам Казани.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал», сейчас роверы не развозят посылки, а собирают данные для настройки логистики. После того как команда «Яндекса» завершит построение маршрутов с учетом дорожной инфраструктуры, домов и пешеходных переходов, роботы начнут полноценную работу по доставке заказов.

Анна Кайдалова