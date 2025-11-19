Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин обжаловал отказ в УДО

Отбывающий десятилетний срок заключения бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин не согласился с судебным отказом в условно-досрочном освобождении из колонии строгого режима в Омске. Напомним, бывшего главу города арестовали в декабре 2017 года, тогда он являлся депутатом и заместителем председателя областного заксобрания.

Его адвокаты составили апелляционную жалобу на решение Куйбышевского райсуда Омска. 26 ноября материалы дела, касающиеся отбывания Олегом Сорокиным наказания, будут направлены для рассмотрения в Омский областной суд. Потерпевший Александр Новоселов по-прежнему намерен возражать против освобождения заключенного.

Иван Сергеев