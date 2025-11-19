Алтайский край просит ввести мораторий на добычу россыпного золота

Законодательное собрание Алтайского края на своей сессии 27 ноября рассмотрит проект обращения в Роснедра. В документе предлагается запретить добычу россыпного золота в шести районах и округах региона.

Обращение подготовлено двумя комитетами регионального парламента: по аграрной политике, природопользованию и экологии и по промышленности, предпринимательству и туризму. Необходимость моратория на разведку и добычу драгметалла объясняется экологическими причинами и развитием туризма.

«За последние пять лет на территории Алтайского края контрольно-надзорными органами в сфере природопользования неоднократно устанавливались факты причинения вреда окружающей среде в результате ведения работ по добыче россыпного золота, в первую очередь почвам, что привело к исчезновению краснокнижных видов растений и ухудшению условий мест обитания животных»,— говорится, в частности, в тексте.

Запрет депутаты считают целесообразным ввести на территории Алтайского, Тогульского и Заринского районов, а также Солонешенского, Чарышского и Залесовского округов. Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года собрание жителей Солонешенского района (сегодня — округ) приняло резолюцию с требованием запретить работу золотодобывающих компаний. В апреле 2025-го суд по иску прокуратуры запретил там золотодобычу из-за угрозы краснокнижным растениям.

Балансовые запасы золота в регионе составляют 54,4 т. За последние десять лет от организаций, осуществляющих изучение, разведку и добычу россыпного золота, в консолидированный бюджет Алтайского края поступили платежи в общем объеме 152,6 млн руб., в местные бюджеты — 33,1 млн руб.

Валерий Лавский