Финская Teboil закроет свои автозаправочные станции в Финляндии

Компания Teboil, которая с 2005 года является дочерней структурой российского «Лукойла», готовится закрыть свои автозаправочные станции в Финляндии, сообщает 19 ноября телерадиокомпания Yle.

АЗС будут закрывать поэтапно, для этого нужно распродать запасы топлива. Понять, что бензин или солярка закончились, можно по цифре 3888 на дисплее терминала. Отметим, что продажу топлива за наличные на АЗС Teboil в Суоми прекратили в конце октября.

Сам «Лукойл» после введения американских санкций ищет покупателя на свои зарубежные активы стоимостью свыше 19 млрд евро. Сделка с швейцарской Gunvor, которая могла стать одной из крупнейших в истории сырьевого трейдинга, сорвалась через неделю.

