В Тюменском регионе СвЖД за год обновили свыше 60 км пути

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила обновление 62 км железнодорожных путей в Тюменском регионе в 2025 году, сообщили в пресс-службе СвЖД. Был отремонтирован также 51 стрелочный перевод. Работы проводились с апреля по ноябрь на участке Транссибирской магистрали с интенсивным движением поездов, включая направления Богданович — Войновка и Войновка — Называевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На станции Тюмень обновлено 2 км пути и заменено 22 стрелочных перевода. Также проведен капитальный ремонт на перегонах Вагай — Омутинская, Заводоуковская — Новая Заимка и Ощепково — Талица. Работы включали очистку и выравнивание земляного полотна, устройство водоотводных кюветов, замену щебеночного балласта и рельсошпальной решетки.

В рамках программы обновления инженерных сооружений отремонтированы железнодорожные мосты через реку Ук и реку Тобол. На этих объектах уложены железобетонные плиты безбалластного мостового полотна.

Проведенные путевые работы позволят увеличить безопасность и надежность железнодорожной инфраструктуры, обеспечить плавность хода поезда, а также повысить скорость движения: до 120 км/ч для пассажирских поездов и до 80 км/ч для грузовых.

Напомним, СвЖД завершила второй этап ремонтно-путевых работ, обновив 228 км железнодорожных путей с апреля по сентябрь. В ходе работ также заменили 116 стрелочных переводов. Основная часть ремонта пришлась на Транссибирскую магистраль.

Ирина Пичурина