Один человек погиб при ударе БПЛА в Херсонской области

Херсонская область подверглась массированной атаке ВСУ. При ударе беспилотника в Алешках погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В Новой Каховке при обстреле жилого сектора поврежден жилой дома. В Великих Копанях под удар попал легковой автомобиль.

Также ВСУ атаковали Днепряны, Каховку, Корсунку, Новую Маячку, Подстепной, Пролетарку, Рыбальчу и Таврийский. Масштаб разрушений в этих районах господин Сальдо не уточнил.