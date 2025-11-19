Администрация Трампа начала расформировывать Министерство образования США

Белый дом обнародовал первые шаги по расформированию федерального Министерства образования. Президент Дональд Трамп добивается ликвидации ведомства с весны этого года. Как отмечается в заявлении, значительная часть образовательных программ Минобраза будет передана четырем другим министерствам: труда, здравоохранения, внутренних дел и Госдепартаменту.

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В зону ответственности Министерства труда перейдут программы начального, среднего и послешкольного образования, связанные с профориентацией и направленные на удовлетворение запросов рынка труда, программы образования для детей мигрантов, бездомных, малообеспеченных семей и других проблемных категорий и т. п.

Распределением средств на программы образования и преподавания английского языка для учащихся из числа представителей коренных народов Америки займется Министерство внутренних дел, а на аналогичные программы для учащихся из других стран — Госдепартамент.

По мнению администрации, это позволит «сломить федеральную бюрократию в сфере образования, обеспечить эффективную реализацию финансируемых программ и приблизиться к выполнению обещания президента вернуть образование штатам». Обнародованные меры не требуют одобрения Конгрессом США, в то время как полная ликвидация федерального министерства без такого одобрения не может быть осуществлена.

