Зарубежные СМИ: Что означает визит Владимира Зеленского в Турцию?

Президент Украины прибыл в Анкару. Там Владимира Зеленского уже встретил секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров, сообщают СМИ. По словам украинского президента, целью поездки станет активизация переговоров с Россией. Зеленский заявил, что у него есть некие наработки по приближению мира. Речь идет и о новом обмене военнопленными. СМИ также сообщали, что в Турцию для разговора с украинской делегацией приедет спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Однако по другой версии поездку в итоге отменили. Об этом Associated Press сообщили турецкие чиновники. Белый дом активизировал попытки наладить переговорный процесс по украинскому вопросу. Западные СМИ сообщают о некоем новом плане, который Вашингтон разрабатывает совместно с Москвой, а также о визите военной делегации США в Киев. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Администрация Трампа втайне ведет консультации с Россией по разработке нового мирного плана, пишет Axios со ссылкой на источники. Документ якобы включает 28 пунктов и охватывает четыре основные темы: прекращение огня, гарантии безопасности, мир в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Однако вопрос контроля некоторых спорных территорий не уточняется. По информации Axios, разработку документа курирует Стив Уиткофф, он уже проводил консультации с российским представителем Кириллом Дмитриевым. Последний в интервью изданию сообщил, что Москва настроена оптимистично и впервые чувствует, что «ее позицию слышат». Основой плана стали принципы, согласованные Трампом и Путиным во время саммита на Аляске. Белый дом уже начал информировать европейских союзников о новой инициативе. Однако пока неясно, как Киев и Брюссель ее воспримут, отмечает Axios.

Bloomberg тем временем сообщает об экономической зависимости Евросоюза от Китая, которая связывает ему руки в попытках оказать давление на Москву. Без помощи Пекина украинский конфликт уже давно был бы закончен, приводит агентство слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. По ее словам, «Китай действовал очень умно, наращивая свое геополитическое влияние», и европейцам придется заплатить высокую цену, если они решат ввести санкции против Пекина. Как отмечает Bloomberg, Китай контролирует ключевые цепочки поставок и остается жизненно важным экспортным рынком для Европы. В последние недели регион особенно остро ощутил свою экономическую уязвимость, когда КНР ограничила поставки редкоземельных металлов. Тем не менее Кая Каллас призвала союзников, включая США, Великобританию и Японию, действовать совместно и образовать единый фронт против Китая.

Вашингтон пока, видимо, выбрал другую стратегию и направил в Киев высокопоставленных военных представителей, отмечает Politico. Министр Армии Дэниэл Дрисколл и начальник штаба армии США Рэнди Джордж должны встретиться с украинскими военными и президентом Зеленским. Как отмечает издание, целью визита станет не только обсуждение зашедшего в тупик мирного процесса, но и работа над крупной сделкой по обмену технологиями. США заинтересованы в опыте Украины в вопросе использования дронов.

The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома, уточняет, что в ходе поездки Дрисколл должен ознакомиться с фактами на месте и доложить о выводах Белому дому. Потом, по данным издания, министр планирует встретиться с представителями российской стороны.