Рябков призвал учесть ядерные потенциалы Парижа и Лондона для стратстабильности

Любой диалог по стратегической стабильности должен учитывать ядерные потенциалы Франции и Великобритании. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью, опубликованном на сайте ПИР-центра. В России считают, что важно при этом обратить внимание на обновления, которые будут содержаться в новой ядерной доктрине Франции.

«Нас заботит происходящее с ядерными потенциалами ближайших союзников США в Европе — Великобритании и Франции, у которых есть программы модернизации как с точки зрения носителей, так и — в определенной степени — с точки зрения боезарядов»,— заявил Сергей Рябков.

Дипломат акцентировал внимание на том, что Париж планирует вскоре выступить с обновленной ядерной доктриной. По словам Сергея Рябкова, Россия будет «смотреть, что там может быть написано в этом документе». «<...> любой процесс диалога по стратегической стабильности, который может последовать когда-то в дальнейшем, в обязательном порядке должен учитывать эти обстоятельства», подчеркнул он.

В начале октября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в начале 2026 года выступит с речью об обновлении ядерной доктрины. При этом он дал понять, что нацелен вступить в «стратегический диалог» с другими странами Европы с целью начать обсуждения замены американского «атомного зонтика» на общеевропейский. Анонсируя обновления ядерной доктрины, французский лидер акцентировал внимание на том, что в стране долгое время «недооценивали Россию».

Анастасия Домбицкая