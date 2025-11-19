Кюрасао сыграет на ЧМ-2026: «Зенит» поздравил Адвокаата с историческим достижением
Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале поздравил бывшего тренера сине-бело-голубых и сборной России Дика Адвокаата с историческим достижением.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Голландский специалист вывел в финальную часть чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году на территории Северной Америки, крошечную сборную Кюрасао.
Футболисты островного государства в Карибском море, которое по площади втрое меньше Санкт-Петербурга, сыграли шесть матчей в отборочном цикле, набрали 12 очков и заняли первое место в группе.
Отметим, что и «Зенит» при господине Адвокаате добивался существенных успехов. Голландец привел сине-бело-голубых к победам в Кубке и Суперкубке УЕФА, сделал петербургский коллектив чемпионом России.