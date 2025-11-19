Рябков: восстановление контроля над обычными вооружениями возможно после СВО

В России исходят из того, что разговор о восстановлении системы контроля над обычными вооружениями возможен только после разрешения российско-украинского конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Что касается контроля над обычными вооружениями и его будущего, я думаю, что возможно все. Но в весьма отдаленной перспективе,- указал Сергей Рябков в интервью, опубликованном на сайте ПИР-центра. — Вначале должна быть пройдена фаза, связанная с результативным завершением СВО».

В этом году глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что система евробезопасности, которая выстраивалась на базе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), разрушена «почти до основания». В настоящее время ключевые механизмы контроля над обычными вооружениями в Европе — Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор по открытому небу — фактически не работают.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписан 19 ноября 1990 года в Париже 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора и НАТО. Он вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. арт-систем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов. В конце 1990-х возник военный дисбаланс из-за расширения НАТО за счет бывших стран Варшавского договора и государств, появившихся после распада СССР. 19 ноября 1999 года в Стамбуле подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ. Адаптированный ДОВСЕ ратифицировали лишь 4 страны (Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина) из 30 подписавших. В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия договора и связанных с ним международных документов. Решение о приостановке участия было принято до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение. В мае 2023 года Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала соглашение 28 мая 2001 года, однако фактически участвовала в нем с самого начала. Наряду с Россией в договоре ранее участвовали еще 34 страны, в том числе большинство европейских государств, США и Канада. Основное содержание документа — обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. США официально вышли из Договора по открытому небу 22 ноября 2020 года, ссылаясь на нарушения со стороны России. Россия вышла из договора в 2021 году. В МИД РФ вину за деградацию этого многостороннего соглашения возложили на США, которые вышли из ДОН год назад.

Анастасия Домбицкая