«Бруклин» проиграл «Бостону» в матче НБА, Демин набрал 12 очков

«Бруклин Нетс» на своем паркете уступил «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра завершилась со счетом 99:113.

Больше всего очков в матче набрал баскетболист «Селтикс» Джейлен Браун — 29. В составе «Нетс» самым результативным игроком стал Майкл Портер (25).

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 23 минуты 15 секунд. Россиянин набрал 12 очков, сделал 4 результативные передачи, совершил 3 подбора и один перехват.

«Бруклин», потерпевший 12-е поражение при двух победах, занимает последнее, пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона НБА. «Бостон» одержал восьмую победу при семи поражениях и расположился на четвертой строке.

Таисия Орлова