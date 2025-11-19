Правительство включило более 130 медорганизаций в новую схему территориального планирования

Правительство утвердило новую схему территориального планирования объектов здравоохранения до 2036 года. Согласно сообщению правительства, в нее вошли 136 медорганизаций, которые планируется реконструировать и построить в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Речь идет в том числе о многопрофильных больницах, детских поликлиниках, реабилитационных центрах, онкологических диспансерах. В рамках территориального планирования власти также разместят на базе организаций научно-исследовательские центры и площадки для производства медицинских изделий и лекарств.

В правительстве указали, что схема планирования разработана в рамках Стратегии пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036-го. Объем средств на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения правительство определит после принятия решений о бюджете на новый финансовый год и плановый период.

