Происходящее на Украине — это трагедия не только для украинцев, но и для жителей России. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своей статье для «Комсомольской правды».

«Трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас», — написал господин Мединский.

Он выразил сожаление в связи с тем, что внутри соседней страны не ослабевает «информационный морок». Автор статьи признался в непонимании причин этого процесса, ведь «любому, знакомому с историей на уровне начальной школы, очевидно: русские и украинцы исторически - один народ». Господин Мединский считает, что в России «недооценили эффективность поистине геббельсовского накала украинской пропаганды». Украинский народ подвергли «тотальной психологической обработке», считает помощник российского президента.