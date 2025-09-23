Подрядчика посылают на юг

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга ищет разработчика проектной документации для второго этапа строительства Южной широтной магистрали (ЮШМ) за 54 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Победитель тендера должен будет выполнить работы за два года, хотя раньше планировалось завершить их еще в 2026 году. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сочли, что новые сроки — технические, а проект завершат, как и планировали, к 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Максимальная стоимость работ составляет 54 млн рублей, а срок выполнения — до конца 2027 года. В то же время летом комитет по госзаказу Петербурга планировал завершить разработку проекта планировки территории к августу 2026 года.

Южная широтная магистраль задумана как дублер КАД в южной и юго-восточной частях города, протяженностью 17 км, она свяжет Волхонское шоссе, автодорогу М11 «Нева», Московское шоссе и Советский проспект, а в будущем — федеральную трассу Р21 «Кола» (Мурманское шоссе). Стоимость контракта на строительство Южной широтной магистрали составляет почти 21 млрд рублей. Согласно материалам подрядчика, за последние два года финансирование достигло около 6 млрд рублей, а на 2025 год запланировано 4,5 млрд рублей.

ЮШМ улучшит транспортную доступность южной части Петербурга, разгрузит КАД и снизит автомобильные потоки через Пушкин и Павловск.

На данный момент в городе АО «ВАД» строит участок магистрали от Сарицкой улицы до шоссе Подбельского. Контракт с подрядчиком по строительству ЮШМ заключили в 2023 году. В Петербурге компания занималась возведением трасс «Кола», «Сортавала», «Скандинавия» и обходом Гатчины. Также ВАД занимается проектом магистрали М32. Рабочее движение по путепроводу в створе Петербургского шоссе, который входит в первый этап ЮШМ, откроют до конца этого года.

Второй этап магистрали пройдет от перспективного продолжения шоссе Подбельского до Софийской улицы. Согласно документации, запланировано строительство транспортных развязок на пересечениях с Московским шоссе и Софийской улицей, путепровода через магистраль М11, а также трамвайной линии.

Третья часть проекта охватит территорию от Софийской улицы до Советского проспекта с развязкой на пересечении с проспектом и путепроводом через железнодорожные пути Волховстроевского направления. Ранее для этого этапа тоже выдали задание на разработку проекта планировки территории.

Завершение строительства всей дороги, как сообщают в Дирекции транспортного строительства, все так же намечено на 2027 год. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты тоже сочли, что продление сроков разработки документации по второму этапу является техническим. Как отметил гендиректор Ассоциации предприятий дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов, ВАД не берется за контракты, которые не может выполнить, так что срывов не будет.

Стефания Барченкова