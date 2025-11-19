Суд в Москве арестовал композитора Шмитова на 13 дней за приставание к ребенку

Нагатинский районный суд Москвы на 13 дней арестовал российского композитора и органиста Алексея Шмитова за приставание к несовершеннолетнему. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Музыканта признали виновным по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). По информации суда, Алексей Шмитов в общественном месте неоднократно трогал тыльной стороной ладони гениталии несовершеннолетнего. Имя потерпевшего и другие подробности о нем не уточняются.

Алексей Шмитов — доцент Московской консерватории. Согласно сайту Союза композиторов России, это один из наиболее ярких представителей органной школы страны.