На Набережночелнинской ТЭЦ модернизируют котлоагрегат на 117,16 млн рублей

В Татарстане на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту технического перевооружения котлоагрегата № 5 на Набережночелнинской ТЭЦ выделят 117,16 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Проект предусматривает модернизацию ширмового пароперегревателя — элемента котла, отвечающего за повышение температуры пара, подаваемого в турбины.

Работы должны быть завершены до 30 сентября 2026 года.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго» — региональная генерирующая компания, обеспечивающая электро- и теплоснабжение в Татарстане. В ее структуру входят Казанская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, а также тепловые сети в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что на капремонт оборудования Набережночелнинской ТЭЦ выделят 18,4 млн руб.

Анна Кайдалова