Совладельцу терминала запретили действовать

“Ъ” стали известны подробности нового арбитражного разбирательства, связанного с борьбой за контроль над крупнейшим российским терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе — АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). По иску Генпрокуратуры контрольный пакет акций ПНТ был обращен в пользу государства. Однако совладелец терминала Елена Васильева провела ряд собраний акционеров без участия основного владельца — Росимущества, и последнее теперь добивается их отмены, а предпринимателю арбитраж уже запретил совершать сделки и другие действия с ценными бумагами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ)

Фото: Антон Ваганов / ТАСС АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ)

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В апреле этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, рассмотрев иск Генпрокуратуры, признал, что граждане Германии братья Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра, гражданка Франции Полина Скигина, владевшие 55% акций ПНТ через кипрские офшоры, нарушают федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В соответствии с ним иностранцы не могут быть собственниками таких компаний без предварительного согласования в специальной правительственной комиссии и ФАС. По судебному решению 5546 обыкновенных акций наследников основателя ПНТ Дмитрия Скигина, скончавшегося в 2003 году, были переданы Росимуществу. Остальные остались у Елены Васильевой — супруги сооснователя предприятия Сергея Васильева, отошедшего от дел из-за болезни. В июле этого года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд решение санкт-петербургского арбитража изменил, оставив за государством 1731 изъятую акцию. В свою очередь, 17 октября арбитраж Северо-Западного округа по представлению Генпрокуратуры России решение апелляции отменил, а решение первой инстанции признал законным. После него на лицевой счет Росимущества снова были зачислены 5,4 тыс. акций предприятия.

АО «Петербургский нефтяной терминал» было основано в 1995 году. Является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России и основным стивидором Большого порта Санкт-Петербург. Занимается переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по хранению и отгрузке нефти. Доля грузооборота наливных грузов предприятия превышает 70%, а активы оцениваются более чем в 17,5 млрд руб. На его территории общей площадью 37 га находится 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность — 12,5 млн тонн в год. Признано предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ. С 2000 года включено в реестр субъектов естественных монополий. В 2021 году ПНТ сообщило о намерении потратить на реконструкцию старого нефтяного терминала 4,7 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ПНТ за 2024 год составила 8,6 млрд руб., прибыль — 5,8 млрд руб. В 2020 году было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.

Между тем в августе-сентябре этого года в ПНТ были проведены внеочередные собрания акционеров предприятия, на которых решались кадровые вопросы, утверждался аудитор, распределялась прибыль и проч. Согласно сообщению пресс-службы ПНТ, в состав совета директоров вошли собственник 45% акций терминала Елена Васильева и его генеральный директор Владимир Грызлов, который сохранил свои полномочия. При этом из совета были исключены Михаил и Евгений Скигины. Позднее госпожа Васильева была избрана председателем совета директоров АО ПНТ. При этом, согласно сообщению пресс-службы предприятия, внеочередное собрание акционеров было созвано по требованию Росимущества. В иске же самого Росимущества отмечается: из-за того, что на тот момент Генпрокуратура обжаловала постановление 13-го арбитража, крупнейший владелец акций ПНТ в собраниях не участвовал, а теперь и обжаловал в арбитражном суде их законность. Предварительные слушания по поданному 17 ноября заявлению Росимущества назначены на 9 декабря.

При этом, как стало известно “Ъ”, суд уже принял ряд обеспечительных мер, которые касаются в основном Елены Васильевой. В отношении нее введен запрет определенных действий.

В частности, предпринимателю запрещено совершать сделки и другие действия, в том числе голосовать на собраниях акционеров в отношении принадлежащих ей акций ПНТ. Получить комментарии ответчиков “Ъ” не удалось. Ранее решение арбитражных судов они не комментировали.

Николай Сергеев