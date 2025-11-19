Леброн Джеймс установил рекорд по количеству сезонов в НБА

Форвард «ЛосАнджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провел первую игру в текущем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выйдя на паркет в домашнем матче против «Юта Джаз». Начало сезона он пропустил из-за травмы.

Леброн Джеймс установил рекорд по количеству сезонов в лиге — 23. Американец превзошел достижение своего соотечественника Винса Картера (22), завершившего карьеру в 2020 году.

«Лейкерс» одержал победу со счетом 140:126. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Лос-Анджелеса» Лука Дончич, набравший 37 очков. В составе «Юты» самым продуктивным стал Кейонте Джордж — 34.

Леброну Джеймсу 40 лет. Ранее он выступал за «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Баскетболист является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Также он по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финала play-off. В составе сборной США Леброн Джеймс стал трехкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2024) и бронзовым призером Игр-2004.

Таисия Орлова