На западе Москвы два человека погибли при пожаре в квартире
В квартире многоквартирного дома на улице Крылатские Холмы в Москве произошел пожар. Погибли мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Возгорание произошло на втором этаже дома. Площадь составила 15 кв. м. Пожар ликвидирован, сообщили ТАСС в оперативных службах. Агентство «Москва» передает, что огонь потух сам.
По информации «РИА Новости», предварительная причина смерти двух человек — употребление запрещенных препаратов.
Причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы. На месте работает первый заместитель прокурора ЗАО Москвы Сослан Хубулов.