На западе Москвы два человека погибли при пожаре в квартире

В квартире многоквартирного дома на улице Крылатские Холмы в Москве произошел пожар. Погибли мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание произошло на втором этаже дома. Площадь составила 15 кв. м. Пожар ликвидирован, сообщили ТАСС в оперативных службах. Агентство «Москва» передает, что огонь потух сам.

По информации «РИА Новости», предварительная причина смерти двух человек — употребление запрещенных препаратов.

Причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы. На месте работает первый заместитель прокурора ЗАО Москвы Сослан Хубулов.