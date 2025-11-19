Европейские политики не только знали о коррупционных схемах на Украине, но и были их частью, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Какие европейцы возбудились или возмутились? — сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik. — Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих».

Мария Захарова полагает, что европейские политики «не могли не знать, куда идут эти (выделяемые Украине. — "Ъ") деньги: «Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же».

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли страны. Ведомства объявили, что выявили организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко.