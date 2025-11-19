Уральца, взявшего женщину в заложницы и угрожавшего взрывом дома, арестовали

Первоуральский городской суд (Свердловская область) арестовал до 17 января 2026 года 52-летнего Азата Фахретдинова, обвиняемого по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Напомним, 17 ноября обвиняемый взял свою знакомую в заложники в квартире, угрожая взрывом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Вину он не признал. Ранее он был неоднократно судим. Когда он отбывал срок по последнему преступлению, он подписал контракт и уехал в зону специальной военной операции.

В суде выяснилось, что мужчина ранее самовольно покинул военную часть. Позже военная полиция нашла его, но он не захотел сдаваться. Мужчина взял сожительницу в заложники, угрожая вымышленной гранатой.

Артем Путилов