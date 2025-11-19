С экс-начальника отдела ГИБДД в Лыскове хотят взыскать неподтвержденный доход

Прокуратура намерена взыскать с бывшего начальника отдела ГИБДД ОМВД России «Лысковский» в Нижегородской области стоимость автомобиля BMW X6 XDrive, законность доходов на приобретение которого не подтверждена. Ведомство обратилось с иском на сумму 2,5 млн руб. в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры 19 ноября.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, бывший начальник ОГИБДД купил эту иномарку в январе 2023 года и оформил ее на близкого родственника, чтобы избежать декларирования транспортного средства. При этом доходы служащего приобрести такой автомобиль не позволяли.

Ранее в отношении бывшего сотрудника полиции возбудили уголовное дело о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), расследование которого продолжается.

По версии следствия, во время суточного дежурства обвиняемый узнал о планах полиции привлечь к административной ответственности несовершеннолетнего родственника его знакомого: тот передвигался на автомобиле, не имея прав управления. Сотрудник ГИБДД позвонил нарушителю и предупредил его о планах коллег.

Галина Шамберина