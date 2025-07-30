На сотрудника ГИБДД в Лыскове завели дело из-за помощи нарушителю

В отношении начальника отделения ГИБДД лысковского отдела полиции возбудили уголовное дело о превышении полномочий по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Об этом сообщили в УФСБ по Нижегородской области 30 июля.

По их данным, фигурант помогал представителями национальных диаспор уходить от ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения.

В региональном СУ СК рассказали, что, по версии следствия, во время суточного дежурства обвиняемый узнал о планах полиции привлечь к административной ответственности несовершеннолетнего родственника его знакомого: тот передвигался на автомобиле, не имея прав управления. Сотрудник ГИБДД позвонил нарушителю и предупредил его о планах коллег.

Как уточнили в Лысковском райсуде, предупрежденный нарушитель остановил автомобиль и покинул его. Обвиняемого отправили под домашний арест до 22 сентября включительно.

Галина Шамберина