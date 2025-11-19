Соцфонд: пенсионеры теперь автоматически получают электронное удостоверение

С октября 2025 года все российские пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение. Найти его можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». При необходимости пластиковую версию документа можно оформить через МФЦ или в отделении Социального фонда, сообщили «РИА Новости» в организации.

Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У тех, кто уже имеет статус пенсионера, QR-код с электронным удостоверением появился в личном кабинете автоматически. Для новых пенсионеров QR-код формируется в течение 10 дней после назначения выплаты. При этом ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены.

Глава Соцфонда Сергей Чирков пояснил, что введение электронных удостоверений входит в системную работу по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан. «Мы внедряем QR-коды в качестве цифровых удостоверений, что позволяет легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях»,— уточнил он.

По словам господина Чиркова, уже успешно функционирует единый реестр многодетных семей. Туда занесены данные о более чем 2,8 млн таких семей. Это помогает учитывать их статус при назначении мер поддержки без сбора справок и выдавать электронные удостоверения через «Госуслуги».