«Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш» в гостевом матче

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Уралмаш» в гостевом матче со счетом 87:69, продлив победную серию до четырех игр подряд. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба «Локомотив-Кубань»

«Ключевой стала третья четверть, на старте которой "красно-зеленые" совершили мощный рывок 18:0, в итоге ставший решающим»,— говорится в сообщении.

Сразу несколько баскетболистов «Локо» обновили личные рекорды результативности в Единой лиге ВТБ. Воспитанник клубной академии Кирилл Темиров набрал 19 очков, Иван Самойленко добавил 15 баллов. Антон Квитковских оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и 10 подборов. Самым результативным в составе гостей стал Винс Хантер с 22 очками.

На площадку в матче также вышли еще два воспитанника системы подготовки резерва: 20-летний Всеволод Ищенко, попавший в символическую пятерку прошлой игровой недели, и 19-летний Павел Рябков. Краснодарская команда провела поединок без трех травмированных лидеров — Патрика Миллера, Кэшюса Робертсона и Джеремайи Мартина, выйдя на площадку всего с одним легионером. У «Уралмаша» в составе играли пять американских баскетболистов.

«Первая половина у нас получилась не совсем такой, как мы хотели, в раздевалке мы об этом поговорили. Я напомнил, что мы приехали сюда побеждать, что не страшно проиграть, страшно не верить в то, что мы можем победить, и сдаться до финального свистка. И я очень доволен реакцией, особенно со стороны некоторых игроков. Еще раз мои поздравления команде с этой победой»,— прокомментировал результат главный тренер «Локомотива-Кубани» Антон Юдин.

Победа позволила краснодарской команде сохранить место в тройке лидеров регулярного чемпионата. 22 ноября «Локомотив-Кубань» сыграет в гостях против «Самары». 5 декабря краснодарцы примут дома ЦСКА — многократного и действующего чемпиона Единой лиги ВТБ.

Алина Зорина