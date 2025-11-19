В Пошехонье установят причал за 45 млн рублей

В Пошехонье Ярославской области на набережной реки Соги установят причал за 45 млн руб. Соответствующие торги объявлены на сайте госзакупок.

Причал предназначен для швартовки пассажирских теплоходов длиной до 40 метров. На причале будет вывеска из светящихся букв названия населенного пункта и герба Пошехонья.

Заказчиком на поставку причала выступает ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области». На работы исполнителю дают 270 дней (почти девять месяцев).

Итоги аукциона подведут 1 декабря. Тогда и будет известно, кто поставит причал в ярославский город.

Аналогичный причал установят в Брейтово. Его стоимость также 45 млн руб.

Алла Чижова