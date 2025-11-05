В Брейтове установят причал с гербом и подсветкой за 45 млн

ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» объявило закупку причала в селе Брейтово стоимостью 45 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Фото: Правительство Ярославской области

Причал будет стальным дебаркадером прямоугольной формы размерами 25 на 6,8 м. Его планируется установить в месте впадения реки Латыгора в реку Сить. На поставку сооружения подрядчику дается 270 дней с момента заключения контракта. Дебаркадер будет крытым, отдельно оговаривается световой короб с гербом Брейтова и световые буквы с названием села. Крыша планируется синего цвета.

Причал должен принимать 50 человек и предназначен для швартовки пассажирских теплоходов длиной до 40 м. Минимальный срок службы причала должен составлять не менее 25 лет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2026 году новые причалы власти региона планируют построить также в Пошехонье и Андреевском.

Антон Голицын