При взрыве газа в жилом доме в Казани погиб человек

В Казани при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло на седьмом этаже дома по улице Лукина, 1А. По прибытии пожарных подразделений открытое горение происходило на балконе квартиры. Пожар ликвидировали на площади 5 кв. м.

Причину пожара устанавливают дознаватели Государственного пожарного надзора.

Прокуратура республики организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси.

Анар Зейналов