На Кубани задержан священник по подозрению в вербовке прихожан в запрещенный РДК

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери, которого более десяти лет назад изгнали из Новороссийской епархии РПЦ. Его подозревают в вербовке прихожан и членов казачьих обществ в «Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По версии правоохранительных органов, в конце 2023 года задержанный связался с представителями различных террористических организаций и по их указаниям вербовал жителей Краснодарского края для ведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

В региональном УФСБ уточнили «Ъ», что задержанный поддерживает идеи сепаратизма. Злоумышленник вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации, которая пытается формировать в России общественное мнение о необходимости выхода Краснодарского края из состава РФ для вступления в Евросоюз и НАТО.

Во время обысков по месту жительства священника стало известно, что он пропагандирует среди казаков и прихожан проукраинские взгляды. Помимо связи с запрещенным и террористическим РДК, проверяются сведения о контактах задержанного с движением «Малиновый клин — независимая Кубань» (признано террористической и экстремистской организацией, запрещено в РФ).

Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Задержанный признал вину и раскаялся.