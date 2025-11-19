В Ярославле отмечают 100-летие преставления святителя Тихона

18 ноября 2025 года в Ярославском педагогическом университете имени К. Д. Ушинского прошла конференция, посвященная 100-летию со дня кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Об этом сообщили в Ярославской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская митрополия Фото: Ярославская митрополия

Мероприятие собрало участников из разных регионов и стран. 18 ноября Русская православная церковь вспоминает и избрание святителя Тихона патриархом в 1917 году. В этот день престольный праздник отмечает строящийся Свято-Тихоновский храм Ярославля, где состоялась праздничная литургия.

25 ноября в КЗЦ «Миллениум» состоится показ фильма «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский», съемки которого проходили в том числе в Ярославской митрополии. Фильм сняла студия «Лики Руси».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 19 ноября городская межведомственная комиссии по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети рассмотрит вопрос о присвоении имени святителя Тихона площади около Успенского собора. С такой инициативой выступил департамент градостроительства мэрии Ярославля.

Антон Голицын