В Челябинске ищут подрядчика для строительства центра художественной гимнастики

Челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта „Надежда“» объявило аукцион на поставку и монтаж модульного спортивного сооружения — центра художественной гимнастики. Начальная цена контракта составляет 225,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, центр будет представлять собой каркасно-модульный объект ангарного типа длиной 70 м и шириной 35 м. В двухэтажном здании разместят залы соревнований, разминки и хореографии с зеркалами, раздевалки, душевые, медицинские кабинеты, столовую, тренерские, а также административные и технические помещения. Пол смонтируют из керамогранита, кроме спортивных залов — там положат специальный линолеум.

Центр художественной гимнастики планируют построить на участке площадью около 6 тыс. кв. м в Курчатовском районе на улице Чичерина, на участке между проспектами Победы и Комсомольским. Поставить и смонтировать здание полностью необходимо до осени 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 ноября. Исполнителя определят 28 ноября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июле 2025 года мэр Челябинска Алексей Лошкин решил инициировать строительство центра художественной гимнастики в городе, поскольку сейчас спортсменам и тренерам приходится арендовать неподходящие для занятий залы.

Виталина Ярховска