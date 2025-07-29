В Челябинске планируют построить дворец гимнастики

Глава Челябинска Алексей Лошкин намерен инициировать строительство дворца гимнастики. Сейчас в городе нет специального здания для занятий художественной гимнастикой, тренерам и спортсменам приходится арендовать залы, сообщил мэр в своем telegram-канале.

Алексей Лошкин рассказал, что побывал на тренировке юных гимнасток и увидел, как и «в каких условиях они трудятся». «Заниматься приходится в арендованных залах, которые не подходят им ни по высоте потолков, ни по техническому оснащению. Своих помещений у челябинских гимнасток, увы, нет»,— констатировал глава города. По его словам, далеко не все получают возможность заниматься художественной гимнастикой из-за переполненных групп и ограниченного набора.

«Считаю, что Челябинску нужен свой дворец гимнастики, где с удобством разместились бы тренеры и спортсмены. Дал поручение подобрать земельный участок для строительства, оперативно разработать проект здания, определить сроки его возведения и источники финансирования»,— сообщил Алексей Лошкин.