Стоимость кузбасского «Юрмаша» снижена до 1,23 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Юргинский машиностроительный завод» Артемий Кузнецов сообщил об установлении начальной цены имущественного комплекса в 1,23 млрд руб. По данным сайта единого реестра сведений о банкротствах, соответствующее изменение в положение о продаже имущества «Юрмаша» как «ограниченно оборотоспособного имущества стратегического предприятия, предназначенного для выполнения государственного оборонного заказа», собрание кредиторов утвердило 17 октября. Новые условия продажи имущества предприятия также были одобрены письмом ВЭБ.РФ как залогового кредитора.

На предыдущих торгах комплекс продавался путем закрытого публичного предложения с 23 июня по 8 сентября 2025 года по стартовой цене в 2,45 млрд руб. со снижением ее до 50% от стартовой. В этом году было три неудачных попытки продажи имущественного комплекса «Юрмаша».

В состав имущественного комплекса входят товарно-материальные ценности, производственные цеха завода, ТЭЦ, объекты незавершенного строительства, оборудование, товарно-материальные ценности, 422 единицы движимого имущества, земельные участки и права аренды на земельные участки, гостиница «Сибирь», общежитие, квартиры и паркинги, тепличный комплекс — все в кузбасском городе Юрга.

«Юрмаш» был признан несостоятельным в сентябре 2020 года и вскоре прекратил работу, уволив персонал. В 2022 году производственную деятельность на площадях предприятия возобновило ООО «Промышленная компания "Юрмаш"», 100% уставного капитала которого в марте 2025 года было продано московскому ООО «Девелопленд» за 16,85 млн руб.

Игорь Лавренков, Кемерово