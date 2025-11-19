АГР вложит в бывший автозавод General Motors в Петербурге 37,1 млрд рублей

Холдинг «АГР» намерен инвестировать 37,1 млрд рублей в локализацию производства на бывшем заводе General Motors (GM) в Шушарах и еще 50,6 млрд руб в калужский завод, ранее принадлежащий Volkswagen, сообщают «Ведомости». Издание ознакомилось с документом, подписанным главой Минпромторга Антоном Алихановым.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Компания взяла на себя такие обязательства по специальным инвестиционным контрактам. Деньги пойдут на то, чтобы производить в России двигатели, коробки передач, автоэлектронику. Что касается самих автомобилей, то их выпуск в Шушарах планируют наладить в начале 2026 года. «АГР» планирует сделать на экс-заводе GM в течение года до 10 тыс. машин.

Андрей Маркелов