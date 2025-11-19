Минимальная продуктовая корзина в РФ за десять месяцев года подорожала на 0,6%

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на одного жителя РФ в январе—октябре выросла на 0,6%, до почти 7 232 руб., подсчитали в ассоциации «Руспродсоюз». Ее данные приводит ТАСС. Стоимость корзины рассчитывали по 33 продуктам, в ней учтены мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Самой дорогой минимальная продуктовая корзина оказалась на Чукотке, где она оценивается в 18 176 руб. Следом за ней идет Камчатка — 12 532 руб. В среднем ценовом диапазоне упомянуты Хабаровский край (9 871 руб.), Москва (8 632 руб.), Калининградская область (8 563 руб.), Санкт-Петербург (8 438 руб.), Ленинградская область (8 339 руб.) и Московская область (7 703 руб.).

Дешевле всего корзина стоит в Мордовии (5 864 руб.), Пензенской области (6 108 руб.), Татарстане (6 317 руб.) и в Омской области (6 275 руб.).

Эрнест Филипповский