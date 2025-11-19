Тренерам будут платить по 1 млн рублей за переезд в свердловские малые города

В Свердловской области в следующем году стартует программа «Земский тренер», направленная на привлечение спортивных специалистов в малые города и села, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Она будет работать по аналогии с проектами «Земский доктор», «Земский учитель» и «Земский работник культуры».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 2026 года в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек начнут работу первые 25 тренеров, инструкторов и преподавателей спортивных школ. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 1 млн руб. Уже сейчас в 17 муниципалитетах открыты 37 вакансий — в Березовском, Карпинске, Рефтинском, Буланаше, Истоке и других. Для участия в программе необходимо иметь профильное образование и заключить контракт на пять лет.

Напомним, власти Свердловской области планировали выплатить из регионального бюджета от 500 тыс. до 1,5 млн руб. медикам дефицитных специальностей в муниципалитетах с населением до 50 тыс. человек, которым ранее не направили федеральные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Ирина Пичурина