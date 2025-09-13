Свердловские власти выплатят до 1,5 млн рублей медикам дефицитных специальностей

Медицинские работники в муниципалитетах с населением до 50 тыс. человек, которым не направили федеральные выплаты по программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», получат из бюджета Свердловской области от 0,5 до 1,5 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. В частности, средства получат 40 сотрудников сельских подразделений больниц Алапаевского, Белоярского, Ирбитского, Тугулымского, Верхотурского, Каменского, Талицкого, Новолялинского и других районов, Камышлова, Туринска, Невьянска и еще нескольких малых городов. «Врачи получат от 1 до 1,5 млн руб., средний медперсонал — от 500 до 750 тыс. руб.»,— пояснил врио губернатора Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В департаменте добавили, что в случае трудоустройства на дефицитные должности в больницы городов с населением 50-350 тыс. человек медики получат 0,5-1 млн руб. В частности, выплата коснется работников 11 муниципалитетов: Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова, Новоуральска, Верхней Пышмы, Березовского, Ревды, Асбеста, Краснотурьинска и Полевского. По данным департамента, к дефицитным относятся 28 специальностей врачей, включая анестезиолога-реаниматолога, детского кардиолога, невролога, врача общей практики, онколога, пульмонолога, сердечно-сосудистого хирурга, и четыре должности среднего медицинского персонала: акушер, медицинская сестра-анестезист, участковая медсестра и фельдшер скорой помощи.

«В рамках реализации проекта постановления в 2025 году планируется направить 63,5 млн руб. на выплаты 73 медицинским работникам — 42 врачам и 31 среднему медицинскому работнику»,— пояснили в свердловском правительстве.

В департаменте отметил, что 174 медика получили выплаты на сумму 47,5 млн руб. из областного бюджета и 111 млн руб. из федеральной казны в 2024 году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Ранее, в августе, заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что Свердловская область отстает от среднероссийского показателя по обеспеченности населения медработниками. Она подчеркнула, что для обеспечения кадрами малых и отдаленных территорий власти подготовят из 200 сельчан помощников специалистов, расширят компетенции 200 фельдшеров и отправят в населенные пункты 508 ординаторов первого–второго года обучения.

Подробнее о планах властей по обеспечению отдаленных территорий Свердловской области медиками — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев