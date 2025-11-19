Полиция задержала водителя Jaguar с поддельными номерами за дрифт в Петербурге

В ходе мониторинга видеозаписей в сети Интернет полицейские заметили автомобиль Jaguar, который выполнил дрифт на одном из перекрестков в городе на Неве, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Личность водителя быстро установили, им оказался 21-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа. Он объяснил свои действия мощностью автомобиля и принес извинения петербуржцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

При проверке машины полицейские обнаружили признаки изменения идентификационных данных номерных агрегатов, после чего иномарку изъяли для проведения экспертизы и поместили на спецстоянку. Если подозрения подтвердятся, то водителю Jaguar может грозить уголовная ответственность за подделку номеров.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полиция остановила водителя BMW с поддельными номерами и револьвером в багажнике.

Андрей Маркелов