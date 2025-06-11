Полиция остановила водителя BMW с поддельными номерами и револьвером в багажнике

Днем 9 июня у дома 33 по Оранжерейной улице в Пушкине сотрудники ГАИ остановили автомобиль BMW, который уехал с автозаправки, не оплатив бензин, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

За рулем находился 29-летний петербуржец, ранее судимый за кражу. Полицейские выяснили, что на иномарке установлены подложные номера, после чего приступили к пристальному досмотру. В багажнике машины нашли револьвер с шестью патронами.

Находку направили на экспертизу, которая установила, что оружие было изготовлено кустарным способом и пригодно для стрельбы. В отношении водителя возбудили сразу три уголовных дела за подделку номеров, незаконное хранение оружия и кражу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская полиция изъяла 16 автомобилей у водителей, которые не платили штрафы и задолжали крупную сумму денег.

Андрей Маркелов