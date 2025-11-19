США начнут испытания истребителя шестого поколения в 2028 году

Американская компания Boeing планирует начать первые летные испытания истребителя шестого поколения F-47 в 2028 году, сообщил генеральный директор подразделения Defense, Space and Security компании Стив Паркер на авиашоу в Дубае. Он отметил, что самолет, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), уже запущен в производство.

Военно-воздушные силы США намерены приобрести не менее 185 таких самолетов. Хотя подробная техническая информация о F-47 пока недоступна, заявлено, что его боевой радиус превысит 1,6 тыс. км, а максимальная скорость составит более 2 Махов (около 2248 км/ч). Истребитель будет обладать повышенной малозаметностью и станет центральным узлом управления группой беспилотников на переднем крае боевых действий.

Программа NGAD охватывает создание семейства систем, включая пилотируемый истребитель шестого поколения, беспилотник боевой поддержки, новую тактическую ракету AIM-260 и, возможно, другие секретные разработки. В марте президент США Дональд Трамп объявил, что разработка истребителя F-47 ведется уже несколько лет и подчеркнул уникальность самолета по скорости, маневренности и вооружению.