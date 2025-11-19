МИД КНР: Китай не допустит возрождения японского милитаризма

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что Китай ни в коем случае не допустит возрождения японского милитаризма и не позволит никому бросать вызов послевоенному международному порядку. Дипломат комментировала недавние высказывания ряда японских официальных лиц о планах пересмотра системы званий в Силах самообороны Японии и восстановления некоторых воинских званий армии имперского периода, сообщает «Синьхуа».

Представитель МИД напомнила, что Потсдамской конференцией Японии запрещено «вновь вооружаться», и в конституции этой страны закреплены принципы пацифизма и исключительно оборонительной военной политики. «Однако вызывает тревогу, что в последние годы Япония пересмотрела свою политику и из года в год увеличивает оборонный бюджет, ослабляет ограничения на поставки оружия, стремится разрабатывать наступательное вооружение и планирует отказаться от трех неядерных принципов»,— цитирует ее агентство.

В целом, со слов дипломата, ультраправые силы в Японии всеми способами пытаются выйти за рамки пацифистской конституции и движутся по пути наращивания военной мощи.

18 ноября в Пекин прибыл глава Бюро по делам Азии и Океании в МИД Японии Масааки Канаи. Перед ним стоит задача смягчения обостренных дипломатических отношений двух стран после недавних высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити по тайваньской теме.

Эрнест Филипповский