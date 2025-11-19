Трамп защитил принца Саудовской Аравии по вопросу убийства журналиста Хашокджи

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Белый дом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана опроверг данные американской разведки о том, что тот «мог быть причастен» к убийству журналиста Washington Post Джамаля Хашокджи. Господин Трамп заявил, что принц «ничего не знал» об убийстве, произошедшем в 2018 году в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Случается всякое, нравится вам это или нет. На этом мы можем остановиться. Не стоит ставить нашего гостя в неловкое положение, задавая подобные вопросы»,— заявил Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Кроме того, президент США скептически высказался относительно самого господина Хашокджи, назвав его «крайне противоречивой личностью», отметив, что «многим людям не нравился этот джентльмен».

Джамаль Хашокджи был оппозиционным журналистом, критиковавшим наследного принца. После его убийства саудовские власти отрицали причастность к его смерти. После расследования власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Саудовская Аравия нашла крайних».

Влад Никифоров